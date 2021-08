© AFP or licensors

La chaleur et l’humidité ont transformé ce marathon en course à élimination avec Stephen Kiprotich (champion olympique à Londres) et Lelisa Desisa (champion du monde à Doha) comme principales victimes. Au 30e kilomètre, Kipchoge a endossé son costume de patron et a placé une accélération décisive. Le recordman du monde a faussé compagnie à ses derniers rivaux pour s’en aller cueillir son deuxième titre olympique. Il rejoint dans l’histoire Abebe Bikila (1960 et 1964) et Waldemar Cierpinski (1976 et 1980).