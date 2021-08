Badminton : le superbe sauvetage acrobatique de l’Indonésienne en finale du double dames - Jeux... La finale de badminton du double dames se déroulait ce mardi lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Opposées à la Chine, les Indonésiennes et se sont imposées en deux sets (21-19, 21-15) et ont donc remporté la médaille d’or Olympique. Une des grandes gagnantes du jour, Apriyani Rahayu, nous a offert un magnifique sauvetage acrobatique. Les Chinoises sont au service alors que le score est à l’avantage de l’Indonésie au début du deuxième set (4-2). Sur un smash de Jia Yifan, Rahayu parvient à sauver le volant en passant sa raquette derrière le dos et relance ainsi le point qui semblait perdu. Sur le ralenti, on s’aperçoit encore mieux de la beauté du sauvetage de la Chinoise, le volant ayant touché la jambe de Rahayu avant d’être sauvé. Grâce à ce superbe coup, le duo indonésien remporte le point et gagnera la partie quelques minutes plus tard !