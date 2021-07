JO Tokyo 2020, aviron : un crabe s'invite dans la course et freine les Italiens

Un crabe gêne l'équipe italienne - Jeux Olympiques - 28/07/2021 Séquence insolite cette nuit en aviron. Alors que six équipes se disputaient le titre olympique sur l’épreuve du quatre de couple messieurs, l’équipe italienne a été fortement ralentie en pleine course. Sur les images, on aperçoit le troisième rameur italien, Luca Rambaldi, interrompre son effort afin d’attraper… un crabe qui s’était glissé dans le bateau. L’aventure du crabe dans ces Jeux Olympiques de Tokyo n’aura pas duré longtemps puisque le rameur l’a directement éjecté du bateau. Ce petit incident a peut-être coûté une médaille aux Italiens qui ont perdu beaucoup de temps et ont finalement terminé à la cinquième place. Ce sont les Pays-Bas qui ont remporté l’épreuve. Ces derniers ont amélioré le record du monde en signant un temps de 05 : 32 : 03.