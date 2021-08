JO Tokyo 2020 : "aux anges" après sa qualification, Vanderbemden veut "s'amuser en demi-finale" -... Robin Vanderbemden a réussi une belle prouesse en se qualifiant pour les demi-finales du 200m des JO de Tokyo. Troisième de sa série en 20.70, le sprinteur belge était aux anges. "La pluie a fait du bien à l'échauffement. Je n'aime pas trop la chaleur. ça passe pour moi. Je ne cherche pas à comprendre pour moi mais je suis content. Je n'avais pas de pression. Je suis là avec un chrono de 21 donc je faisais partie des dix gars qui n'avaient rien à perdre. La pression, c'était pour ceux qui avaient tout à perdre. J'ai joué ma carte, c'est passé et je suis content. Maintenant, on va s'amuser en demi", a-t-il réagi devant les caméras de la RTBF. Cap désormais sur la demi-finale pour Vanderbemden qui sera à nouveau sur les starting blocks sur le coup de 13h50 (heures belges). "Il n'y a pas beaucoup de stratégie en 200m. Il faut y aller à fond. A priori, ça ne peut pas passer sur un coup de chance. Je vais me concentrer sur ma course, essayer de tout lâcher et ne pas avoir de regrets. Je l'ai cherché pendant longtemps cette qualification individuelle. J'avais un peu peur de ne pas pouvoir l'honorer correctement... et voilà maintenant je suis aux anges." Cette belge performance n'est certainement pas passée inaperçue du côté de Jacques Borlée, chargé de composer le meilleur relais 4X400m possible pour la fin de semaine. Vanderbemden, qui a récemment mis de côté le tour de piste pour se concentrer sur le 200m, s'est montré disponible en cas de besoin. "Jacques est un gars malin . On a une équipe très forte. Il peut mettre qui il veut, ce sera très fort. Je n'ai pas eu de prétention cette année car je n'avais pas fait de 400m. Il peut toujours m'utiliser, j'ai des atouts que d'autres n'ont pas mais peu importe la sélection, ça peut paraître logique."