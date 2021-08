JO Tokyo 2020 – Athlétisme : trop confiante, une sprinteuse jamaïcaine termine sa course en trottinant et prend la porte

Athlétisme : trop confiante, une sprinteuse jamaïcaine termine sa course en trottinant et prend... "Qui fait le malin…". La sprinteuse jamaïcaine Shericka Jackson, médaillée de bronze sur 100 mètres, disputait les séries du 200 m ce lundi matin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors qu’une qualification pour les demies était attendue, tout ne s’est pas passé comme prévu… Deuxième derrière la Bahaméenne Anthonique Strachan tout le long de la course, Jackson, dans le couloir numéro deux, pense avoir fait le plus dur. A quelques mètres de la ligne d’arrivée, l’athlète décide de freiner sa course, confiante quant à ses chances de terminer dans le top 3 qualificatif pour les demi-finales. Mais ce qui devait arriver arriva… la Portugaise Lorène Bazolo la dépasse dans les derniers mètres avant que l’Italienne Dalia Kaddari ne la double à son tour. Shericka Jackson termine à une quatrième place synonyme d’élimination et voit son parcours sur 200 m s’arrêter net. La Jamaïcaine s’en mord encore les doigts.