JO Tokyo 2020 – athlétisme : Suivez les séries des Belgian Tornados (LIVE vidéo 13h25)

Ce vendredi, les Belgians Tornados débutent les séries des relais aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un relais qui compte bien se qualifier pour la finale samedi.

Quel relais Jacques Borlée va-t-il aligner pour tenter de qualifier les Belgian Tornados pour la finale du relais 4x400 ? Le sélectionneur a l’embarra du choix et devra donc laisser l’un ou l’autre coureur comme remplaçant. A commencer par son fils Kevin Borlée qui s’est pourtant préservé pour le relais, en ne prenant pas part aux 1/2 du 400.

Cette année les soucis physiques ne lui ont permis que d’être sélectionné comme "joker" des relais. Une situation qui n’est pas totalement derrière lui. "C’est un peu difficile" reconnaît-il. "J’ai eu pas mal de pépins dernièrement, l’entraînement se passait plutôt bien, mais j’ai chaque fois eu un petit frein qui m’empêchait de m’exprimer à 100%. Ici, on bosse un maximum pour être le plus performant possible et essayer d’apporter quelque chose à l’équipe. J’espère pouvoir courir, mais voilà j’accepterai le rôle que l’on me donnera. Je vais essayer de m’entraîner le mieux possible, d’être le plus performant et ce sera la décision du coach. S’il estime que je suis assez fit et que je peux aider l’équipe, ce sera sa décision."

Kevin pourrait être remplacé par Alexander Doom. Il est le petit nouveau venu dans l’équipe des Belgian Tornados et rejoint les frères Dylan, Jonathan et Kevin Borlée et Jonathan Sacoor. L’athlète de 24 ans a prouvé qu’il avait la forme lors des championnats de Belgique le 27 juin à Bruxelles. Il a décroché le titre national individuel sur 400 mètres devant Sacoor et Dylan Bolée et, surtout, claqué en 45.34 son record personnel, un gain de 62/100e. Seul Jonathan Sacoor a couru plus vite en Belgique cette saison (45.17 à Tallinn le 10 juillet).

De toute façon, l’objectif est déjà de passer ce tour qualificatif. La Belgique a été versée dans le 2e groupe qui partira à 13h37 heure belge.