JO Tokyo 2020 – Athlétisme : Sifan Hassan remporte le 10.000 m et s’offre une 3e médaille

Athlétisme : Sifan Hassan championne olympique du 10.000m - JO Tokyo 2020 - Athlétisme -... La Néerlandaise Sifan Hassan, déjà titrée sur 5.000 m et en bronze sur 1.500 m, a été sacrée championne olympique du 10.000 m samedi aux Jeux de Tokyo. Au terme d'une course éprouvante, Hassan a devancé au sprint la Bahreïnie Kalkidan Gezahegne et l'Ethiopienne recordwoman du monde Letesenbet Gidey, qui a mené un rythme d'enfer.