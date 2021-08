JO Tokyo 2020 – Athlétisme : premier titre au poids pour la Chinoise Gong Lijiao

La Chinoise Gong Lijiao, 32 ans, a décroché sa troisième médaille olympique et son premier titre au lancer du poids dimanche aux Jeux de Tokyo avec un jet à 20,58 m, le meilleur depuis cinq ans.

Gong Lijiao a devancé l’Américaine Raven Saunders (19,79 m) et la reine de la discipline, la Néo-Zélandaise Valerie Adams (19,62 m), qui monte sur son quatrième podium olympique consécutif à 36 ans.

L’athlète chinoise, double championne du monde en titre, a réussi le meilleur jet depuis cinq ans et les 20,63 m de l’Américaine Michelle Carter, titrée aux JO de Rio en 2016.

C’est la troisième médaille olympique pour Gong Lijao (bronze en 2008 à Pékin, argent en 2012 à Londres), mais la première qu’elle aura le plaisir de recevoir en direct. Elle avait dû attendre quelques années le déclassement de plusieurs athlètes pour dopage pour les précédentes.

Elle a décroché le 22e titre de ces Jeux pour la Chine, toujours confortablement en tête du tableau des médailles.

La médaille d’argent est une renaissance pour Saunders (25 ans), qui a indiqué être revenue d’une grave dépression en 2018. La fantasque Américaine, désignée par ses pairs comme l’une des sportives les plus drôles sur ses réseaux sociaux, arborait un look rock’n’roll aux Jeux, les cheveux teints en vert et violet tout en lançant avec un masque à l’effigie du "Joker" de Batman.

Valérie Adams monte elle sur son quatrième podium olympique consécutif (or 2008 et 2012, argent 2016), une performance inédite dans sa discipline. Elle valide un retour incroyable après avoir donné naissance à deux enfants en octobre 2017, en ayant recours à une césarienne, puis en mars 2019.

Atteinte d’endométriose, elle a utilisé la fécondation in vitro pour avoir ses enfants, une pratique qui reste "mal vue dans la culture polynésienne" comme elle le dit elle-même (sa maman est Tongienne).

"J’ai été une grande ambassadrice pour la FIV en Nouvelle-Zélande et j’essaie d’effacer la stigmatisation et la honte autour de ça", a expliqué au journal L’Equipe la sœur du basketteur NBA Steven Adams.