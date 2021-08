JO Tokyo 2020 – Athlétisme : les favorites au rendez-vous de la finale du 200 m

Athlétisme : Les demi-finales du 200m féminin - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 02/08/2021 Toutes les grandes favorites du 200 m des Jeux Olympiques de Tokyo ont obtenu leur billet lundi pour la finale qui sera disputée mardi. Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah (21 sec 66), sacrée pour la 2e fois samedi sur le 100 m et également tenante du titre sur le demi-tour de piste, et sa dauphine Shelly-Ann Fraser-Pryce se sont aisément qualifiées (22 sec 13), tout comme l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (22 sec 11) et la Bahaméenne Shaunae Miller-Uibo (22 sec 14). Les deux athlètes hyperandrogènes venues de Namibie, Beatrice Masilingi (22 sec 40) et Christine Mboma (21 sec 97), seront elles aussi au rendez-vous de la finale. Christine Mboma, âgée de 18 ans seulement, a explosé cette saison pour devenir la 7e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m fin juin. Mais son comité olympique avait annoncé quelques jours plus tard qu'elle ne pourrait pas s'aligner sur la distance aux JO, étant concernée par le règlement sur l'hyperandrogénie.