Avant son départ pour Tokyo où elle défendra dès ce mercredi son titre olympique à l’heptathlon, Nafi Thiam s’est prêtée au jeu d’un petit questionnaire plus personnel, loin des questions habituelles liées à la pratique de son sport.

Habituée aux 7 épreuves des épreuves combinées, nous lui avons posé 7 questions plus personnelles pour tenter d’en savoir un peu plus sur la personnalité de la sportive préférée des Belges.

Nafi, qu’est ce qui vous fait rire ?

"Il y a plein de choses qui me font rire. Mais j’aime vraiment bien François Damiens (François l’Embrouille). Il me semble qu’il va bientôt sortir de nouvelles caméras cachées et j’attends ça impatiemment."

Quel est votre petit plaisir coupable ?

"Les bonbons ! Ou plutôt les chiques pour les Liégeois. Mais Franchement, j’ai un assez bon contrôle par rapport à mon alimentation. Donc quand j’en ai vraiment envie, j’en mange. Mais je n’exagère pas et je peux passer de très longues périodes sans en manger. Parce que je fais des efforts tout le temps donc si je commence à m’empiffrer tous les soirs, ça ne va pas."

Comment choisissez-vous votre coiffure avant un grand événement ?

" Ça dépend de mes envies. Parce que j’aime bien changer de coiffure avant une compétition. Pour les stages et les grands championnats, c’est souvent des tresses parce que c’est pratique et ça me permet de gagner du temps le matin.

Quelle est la partie de votre corps que vous préférez ?

Après une longue hésitation : "Mes jambes !"

Quel est votre morceau de musique absolu ?

"Franchement, je ne pourrais pas en choisir un. Il y a tellement de morceaux que j’aime bien. Je peux écouter plein de choses différentes. Je n’ai pas honte de ce que j’écoute. J’écoute même des chansons Walt Disney, de temps en temps, ça fait du bien."

Quelle est la chose la plus surprenante qu’on ne sait pas sur vous ?

"Je pense qu’on sait déjà beaucoup de choses sur moi. Je dirais que je suis très impatiente. Surtout quand j’ai faim. Dans ces cas-là, il ne faut pas me parler, faut pas me fréquenter. Je peux être désagréable."

Quelle est la question que vous ne voulez absolument pas qu’on vous pose ?

" Je n’aime pas les questions personnelles sur la vie privée, sur les relations amicales ou familiales. J’estime que chacun a droit à son jardin secret. Juste sa vie privée quoi !"

Quelle est votre principale qualité et votre principal défaut ?

"Je dirais que je suis têtue. Et ma plus grande qualité, c’est que je suis ouverte d’esprit."