JO Tokyo 2020 – Athlétisme : le Portugais Pedro Pichardo sacré champion olympique du triple saut

Athlétisme : Le Portugais Pedro Pichardo sacré champion olympique du triple saut - JO Tokyo 2020... Le Portugais Pedro Pichardo a été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du triple saut, jeudi à Tokyo. Pichardo a été impressionnant avec un bond à 17,98 m à son troisième essai, remportant l'or devant le Chinois Zhu Yaming (17,57 m) et le Burkinabé Hugues-Fabrice Zango (17,47). En l'absence du patron de la discipline, le double champion olympique et quadruple champion du monde Christian Taylor, blessé, Pichardo a réussi à gagner son premier grand titre. Né à La Havane et naturalisé portugais en 2017, Pichardo est le 4e meilleur performeur de tous les temps (18,08 m) et a été double médaillé d'argent aux Mondiaux (2013, 2015).