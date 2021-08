JO Tokyo 2020 – Athlétisme : le Norvégien Karsten Warholm champion olympique du 400 m haies, nouveau record du monde

400m Haies : Finale Hommes - JO Tokyo 2020 - Athlétisme - 03/08/2021 Le Norvégien Karsten Warholm a été sacré pour la première fois de sa carrière champion olympique du 400 m haies en améliorant son propre record du monde en 45 sec 94, mardi à Tokyo.Warholm devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes sur la distance, un mois après avoir effacé des tablettes en 46 sec 70 le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46 sec 78 aux JO à Barcelone-1992). Son grand rival américain Rai Benjamin a fini 2e en 46 sec 17 et le Brésilien Alison Dos Santos a pris la médaille de bronze (46 sec 72). La course, partie sur un rythme effréné avec un départ phénoménal de Warholm, a été la plus rapide de l'histoire. Benjamin a cru pouvoir arriver à la hauteur du Norvégien à 50 m de la l'arrivée, mais Warholm s'est arraché pour maintenir son avance et couper la ligne en vainqueur. Il confirme ainsi sa mainmise totale sur le 400 m haies. Double champion du monde en 2017 et 2019, le Norvégien (25 ans) a désormais tout gagné sur cette épreuve puisqu'il possède également le titre européen (2018).