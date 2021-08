Kevin Borlée ne disputera pas les demi-finales du 400m. Le Belge a senti une gêne dans sa cuisse droite au moment de conclure sa série (45.36) et avait laissé planer le doute hier sur sa participation à la suite de la compétition du 400m. "Ca tirait un peu", réagissait-il. "Le plus important dans ces JO, c'est le 4x400m. Je ne vais rien risquer de mon côté". Kevin Borlée a donc choisi de faire l'impasse sur ses ambitions personnelles au profit des Tornados. Les séries du relais masculin auront lieu le vendredi 6 août à 13h25 et 13h37 heure belge. Emmené par Jacques Borlée, le team Tornados affiche des ambitions pour cette olympiade.