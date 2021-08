JO Tokyo 2020 – athlétisme : Debjani heureux de sa course, "le plus dur est fait et ce ne sera que du bonheur maintenant"

Ismaël Debjani a réussi à se qualifier pour les demi-finales du 1.500m lors des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo. Et avec la manière en plus. Le Belge s’est permis de dépasser dans les derniers mètres le champion du monde, le Kényan Timothy Cheruiyot.

"Je n’ai pris aucun risque. J’ai montré que je n’étais pas un outsider et j’ai fait le taf. Je suis fier. Mon entraîneur m’avait dit, tu ne t’emballes pas, tu restes dans ton couloir, ça va partir dans l’autre sens. Je me suis mis au couloir et j’ai vu que j’étais facile aux 1000 mètres. J’ai essayé de partir, mais je ne me suis jamais emballé. J’ai déboîté, je suis resté calme et je suis passé. Je n’ai pas joué tactique et je suis presque champion olympique. Enfin je le suis aujourd’hui (dit-il en rigolant)."

Alors qu’on pensait qu’il était juste sur la fin, Ismaël était serein comme il l’a ajouté : "Oui, car je sentais que mes jambes étaient là et aux derniers 150 mètres je savais que ça allait aller. Je me suis dit, pourquoi ne pas battre Timothy Cheruiyot, ça n’arrive pas tous les jours. Maintenant, ils vont avoir peur de moi."

En demie, il faudra encore une fois tenter de claquer une performance. Mais Ismaël n’a rien à perdre. "C’est beau, maintenant je suis en demi et je n’ai rien à perdre. Et là je suis dangereux. Je suis prêt et on va montrer qu’on n’est pas une petite nation. Les séries, c’est pile ou face. Le plus dur est fait et ce ne sera que du bonheur maintenant."

Les demi-finales sont programmées jeudi (13h00 heure belge).