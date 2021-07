Cynthia Bolingo a été victime d’une petite déchirure musculaire il y a une dizaine de jours à l’entraînement, nous confirme-t-on jeudi à la veille de l’entrée en lice de l’athlète belge dans ces JO de Tokyo 2020. La spécialiste du 400m devait en principe prendre part aux séries du 4x400m mixte belge vendredi sur le coup de 13h (heures belges). Une participation qui paraît désormais fortement improbable.

Peu d’informations filtrent sur la composition du relais mixte en séries. Les entraîneurs ont jusqu’à deux heures avant la course pour déterminer leur quatuor. Le COIB se dit en tout cas "confiant que cette blessure n’aura pas d’impact sur les performances durant les compétitions des Jeux Olympiques". On espère donc voir la Bruxelloise entrer en lice plus tard dans la semaine. Rappelons que Bolingo est inscrite au 400m individuel et doit également disputer le 4x400m féminin.