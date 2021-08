JO Tokyo 2020 – athlétisme : Camille Laus après la 7e place sur le relais, "ça va servir de motivation pour qu’à Paris on puisse avoir un podium"

Les Belgian Cheetahs ont pris la 7e place de la finale olympique du relais 4x400m féminin. Le titre est revenu aux USA devant la Pologne et la Jamaïque. Une 7e place qui récompense un travail de longue haleine et qui commence à porter ses fruits.

"La logique a été respectée. Maintenant, quand on prend part à une finale, on a toujours envie de rêver de la médaille. Mais on voit aujourd’hui que les filles sur le podium, elles sont vraiment un niveau au-dessus. A partir du moment où on fait un record, on ne peut pas s’en vouloir, mais on va s’en servir de motivation pour essayer d’encore travailler et augmenter notre niveau pour qu’à Paris dans trois ans, on puisse avoir le potentiel d’avoir un podium", nous explique Camille Laus après la course.

Un podium et une médaille. Voilà un objectif à travailler pour les trois prochaines années. D’autant plus que pour la capitaine des Belgians Cheetahs, le potentiel et les filles sont là pour faire quelque chose.

"Oui, ça motive un résultat comme aujourd’hui. On sait qu’il y a encore des filles en Belgique qui ont un gros potentiel. Rien que là-dessus, on sait battre notre chrono et je pense qu’on l’a vu d’année en année, il y a de plus en plus de filles qui montent sur le 400 et du coup ça va augmenter le niveau et j’espère à Paris pouvoir faire 3’20-3’21' (les cheetahs ont battu le record de Belgique en 3 : 23.96) aussi", conclut Camille Laus.