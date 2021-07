JO Tokyo 2020 : Ashleigh Barty prend la porte dès le premier tour en simple, Osaka avance sans problème

Ashleigh Barty a été éliminée dès le premier tour du simple dames des Jeux Olympiques de Tokyo. L’Australienne, N.1 mondiale, s’est inclinée en deux sets 4-6, 3-6 en 1h34 contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, 48e mondiale.

Au deuxième tour, Sorribes Tormo affrontera la gagnante du duel entre la Française Fiona Ferro, 64e mondiale, et la Lettone Anastasija Sevastova, 53e mondiale.

Le premier tour a en revanche souri à Naomi Osaka, dernière porteuse de la flamme olympique et mise à l'honneur lors de la cérémonie vendredi. La N.2 mondiale, absente des courts depuis son retrait au deuxième tour de Roland-Garros fin mai pour cause de détresse psychologique, a disposé de la Chinoise Zheng Saisai, 6-1, 6-4 en 87 minutes.

"Je pense que la pause que j'ai faite était plus que bienvenue, j'en avais vraiment besoin. Je me sens ragaillardie et heureuse à nouveau", a commenté la Japonaise après sa victoire.

"Je suis plus que jamais entièrement focalisée sur le tennis. Disputer les Jeux olympiques a toujours été mon rêve depuis que je suis petite", a-t-elle ajouté.

Osaka, principale favorite pour le titre, rencontrera au deuxième tour la Suissesse Viktorija Golubic (50e).