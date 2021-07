JO Tokyo 2020 : Armand « Mondo » Duplantis au-dessus des étoiles

Glasgow. 15 février 2020. Dans une salle surchauffée, un gamin de 20 ans soulève le monde de la perche. Un saut à 6.18 m, le plus haut jamais accompli dans l’histoire de la discipline. Armand Duplantis a appris à détrôner les maîtres des airs comme Sergei Bubka ou Renaud Lavillenie. Le record lui appartenait déjà depuis une semaine (6.17m soit 1cm de mieux que Renaud Lavillenie)... mais plus haut, toujours plus haut voilà le credo de "Mondo". Après le record en salle, sept mois plus tard, le petit Suédois allait effacer un autre mythe des tablettes. Le record en plein air de Bubka qui tenait depuis 1994. C'est désormais certain, la perche a bel et bien accouché d’un extra-terrestre.

« Mondo » marche sur le monde

Né en Louisiane, son nom traduit les origines cajun de la famille de son père. Greg Duplantis, perchiste américain de renom (record à 5.80m). Sa maman Helena est suédoise et ex-heptathlonienne. L’université de Louisiane les a fait se rencontrer. Puis s’installer et donner naissance à 4 enfants. Armand a deux frères ainés. Le plus âgé Andreas (aujourd'hui 28 ans) devient rapidement son idole. Perchiste comme papa, Andreas (record à 5.42m en salle) donne le goût du risque et de la hauteur à son plus jeune frère. Armand est émerveillé par la prise d’élan, la sensation de voler…quelques instants et de franchir cette barre la tête à l’envers. A 4 ans, il saute déjà... grâce au sautoir que papa a installé dans le jardin. A 7 ans, il établit un record mondial pour un gamin de son âge avec un saut à 2.33m. A 12 ans il approche des 4.00m (3.97m en salle). A 14 ans, il saute 4.75 m soit quasiment le record de Belgique actuel (4.80m de Ben Broeders). A 17 ans, il passe 5.90m mais surtout il réalise son rêve. Sauter pour la première fois avec les meilleurs du monde. C’est à Eugene. Nous sommes en mai 2017. Dans sa première Diamond League, Armand franchit 5.71m. Ebloui par son idole, le Français Renaud Lavillenie. Lui dont il admirait le poster dans sa chambre, quelques années plus tôt.

Futur seigneur des anneaux

Son surnom lui aurait été donné par des amis italiens de la famille. " Mondo "…comme " le Monde " que le gamin va mettre à ses pieds. La barre mythique des 6.00m, Duplantis la franchit pour la première fois à 18 ans, au championnat d’Europe de Berlin (6.05m). Avant ces Jeux de Tokyo, il aura accompli l’exploit de la passer à 21 reprises. Seul Bubka le devance encore avec 44 barres à 6.00m et plus. Pour combien de temps ? Tokyo justement… sera le lieu de ses premiers JO. Il a regardé à la télé ceux de 2012 et 2016 avec les yeux émerveillés d’un enfant plein de songes. Songes d’une nuit d’été…japonaise où le Suédois à la gueule d’ange espère tutoyer les Dieux de l'Olympe. Ses deux seuls titres jusqu’ici sont européens (en plein air en 2018 et en salle en 2021). Aujourd’hui Duplantis fera tout pour devenir enfin le seigneur des anneaux.

Duplantis en chiffres, ses compétitions à plus de 6 mètres :

6.05m (Berlin, 12 août 2018) - 6.00m (Fayetteville, 11 mai 2019) - 6.00m (Stockholm, 24 août 2019) - 6.00m(i) (Dusseldorf, 4 février 2020) - 6.17m(i) (Torun, 8 février 2020) - 6.18m(i) (Glasgow, 15 février 2020) - 6.07m(i) (Lievin, 19 février 2020) - 6.01m(i) (Clermont-Ferrand, 23 février 2020) - 6.00m (Monaco, 14 août 2020) - 6.01m (Stockholm, 23 août 2020) - 6.07m (Lausanne, 2 septembre 2020) - 6.00m (Bruxelles, 4 septembre 2020) - 6.15m (Rome, 17 septembre 2020) - 6.01m(i) (Dusseldorf, 31 janvier 2021) - 6.03m(i) (Rouen, 6 février 2021) - 6.10m(i) (Belgrade, 24 février 2021) - 6.05m(i) (Torun, 7 mars 2021) - 6.10m (Hengelo, 6 juin 2021) - 6.00m (Karlstad, 22 juin 2021) - 6.01m (Oslo, 1 juillet 2021) - 6.02m (Stockholm, 4 juillet 2021).