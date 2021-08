JO Tokyo 2020 : Armand Duplantis champion olympique de la perche, Renaud Lavillenie se blesse à l'échauffement

Le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde, a été sacré champion olympique de saut à la perche, ce mardi, aux JO de Tokyo.

Duplantis, 21 ans, roi incontesté de la perche depuis deux saisons, est le seul à avoir franchi 6,02 m pour devancer l'Américain Christopher Nilsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz, champion olympique 2016 (5,87 m). Duplantis a ensuite tenté de battre son propre record du monde (6,18 m) avec une barre à 6,19 m, sans succès.

Ce titre olympique consacre l'avènement du nouveau phénomène de la perche, alors que le Français Renaud Lavillenie, champion olympique 2012, n'a pu franchir que 5,70 m, blessé durant l'échauffement à la cheville droite après s'être déjà fait une entorse de la cheville gauche trois semaines avant le début des Jeux. Il termine huitième.

Duplantis, né aux Etats-Unis mais qui concourt pour la Suède, pays de sa mère, est devenu champion d'Europe en 2018 à 19 ans, vice-champion du monde en 2019, puis recordman du monde en 2020 avec 6,17 puis 6,18 m en février 2020.

Il n'a été battu qu'une seule fois en 29 concours ces deux dernières saisons, dont 19 achevés à plus de 6 mètres.

Le prodige suédois a commencé l'année sur des bases élevées. Il a survolé la saison en salle avec quatre meetings à plus de six mètres et la meilleure performance mondiale (6,10 m), une barre de nouveau passée en extérieur en juin à Hengelo (Pays-Bas).

A Tokyo, il a dégagé une belle assurance à chacun de ses sauts. Après une entrée à 5,55 m puis un saut à 5,80, le Suédois a joué avec les nerfs de ses adversaires en faisant l'impasse à 5,87 m.

Nilsen et Braz eux, assuraient la médaille en franchissant cette barre, mais devaient ensuite s'avouer vaincu devant Duplantis, seul au monde à partir de 6,02 m.