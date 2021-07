JO Tokyo 2020 : après 2.872 jours d’attente et bien des doutes, le coup d’envoi enfin !

Le Japon et le monde attendent ce moment depuis le 8 septembre 2013 et la désignation de Tokyo comme ville hôte des Jeux olympiques 2020 : la cérémonie d’ouverture va donner vendredi à 20h00 locales (11h00 GMT/13h00 belges) le coup d’envoi officiel des JO, reportés d’un an par la pandémie de coronavirus et secoués par bien des tempêtes.

Elle devait initialement avoir lieu le 24 juillet 2020 et célébrer le Japon et l’esprit olympique. Avec un an de retard, la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo marquera avant tout, plus que le début de deux semaines d’exploits sportifs, le terme d’un long et éprouvant marathon pour les organisateurs japonais.

Dans le contexte particulier d’un monde vivant sous la menace du Covid-19, la cérémonie, dont les détails sont, comme le veut la tradition, tenus secrets, sera "plus simple et plus sobre", ont-ils simplement prévenu.

►►► À lire aussi : Suivez la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo (Live vidéo 13h)

Il y aura bien le défilé des 206 délégations rangées derrière, mais pas de foule pour les applaudir dans un Stade olympique de Tokyo pouvant accueillir en temps normal 68.000 spectateurs.

Il y aura bien des dirigeants de premier plan comme l’Empereur du Japon Naruhito, le président français Emmanuel Macron, arrivé vendredi matin à Tokyo où il s’est entretenu avec le président du CIO Thomas Bach qui lui a offert une torche olympique, ou encore la Première dame des Etats-Unis Jill Biden, mais pas l’habituelle galerie de personnalités et autres célébrités venues du monde entier.