JO Tokyo 2020 : Appelez Batman, le Joker est au lancer du poids

Avis à la population : la personne identifiée comme ressemblant au Joker est en fait la lanceuse américaine Raven Saunders affublée d’un masque et d’une coloration de cheveux en hommage à l’ennemi de Gotham City.

À 25 ans, l’Américaine était en lice pour les qualifications du lancer du poids et s’est clairement fait remarquer par son look atypique. Toujours à contre-courant, la sportive surnommée "Hulk" a surtout un parcours hors du commun.

Il y a cinq ans, à Rio, elle s’est forgé un nom en prenant la cinquième place à seulement 20 ans. Malheureusement, c’est à ce moment-là que la chute va commencer pour elle. Une blessure au coude plus tard, la lanceuse tombe dans la dépression et élabore même un plan pour se suicider. Elle échappe finalement à ces idées noires et revient au top cette année, après une blessure à la hanche qui l’a handicapée les deux dernières années.

À Tokyo, Saunders s’est facilement qualifiée pour la finale en réalisant la troisième meilleure performance des qualifications. Ce dimanche, elle sera l’une des sérieuses prétendantes à la médaille olympique. Une occasion pour elle de montrer son sourire, le vrai.