JO Tokyo 2020 : Annemiek van Vleuten s'adjuge la médaille d'or sur le contre-la-montre

Annemiek van Vleuten remporte le contre-la-montre des Jeux Olympiques de Tokyo. La Néerlandaise a devancé la Suissesse Marlen Reusser et l'autre Néerlandaise Anna van der Breggen.

La Belge Julie van de Velde est la première à franchir la ligne en 34:23.49 mais son chrono ne tiendra pas longtemps puisque la Britannique Anna Shackley partie derrière elle la devance de 10 secondes.

Le temps de cette dernière est directement explosé de plus d’une minute par la Canadienne Karol-Ann Canuel.

L’Australienne Sarah Gigante s’installe ensuite en tête avec un chrono de 33:01.60, 6 secondes devant la Canadienne. Une autre Canadienne est tout proche de prendre la première place provisoire mais Leah Kirchmann

C’est la Française Juliette Labous qui fait tomber le chrono de l’Australienne. Elle franchit la ligne en 32:42.14. Un temps battu quelques minutes plus tard par la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio qui boucle les 22.1km en 32:37.60.

L’Américaine Amber Neben améliore ce chrono de plus d’une minute mais voit directement son temps être battu de plus d’une minute également par la Néerlandaise Annemiek van Vleuten qui a conclu le parcours en 30:13.49.

L’Américaine Chloe Dygert, annoncée favorite, passe à côté de son chrono et termine à plus de deux minutes de la Néerlandaise. L’autre Néerlandaise Anna van der Breggen ne parvient pas non plus à battre sa compatriote.

van Vleuten ne sera jamais détrônée et remporte la médaille d’or. La Suissesse Marlen Reusser est médaillée d’argent et Anna van der Breggen complète le podium. La Belge Julie van de Velde termine 19e.

