JO Tokyo 2020 : A deux épreuves de la fin, Thiam n’a plus que 4 points de retards sur Vetter, Vidts 3e (Live vidéo à suivre à 5h30)

Avec cette marque, Thiam reprend des points à la Néerlandaise et revient à 4 petites unités de son adversaire (4965 pour Anouk et 4961 pour Nafi).

Après une première journée riche en surprise et en émotion, les spécialistes des épreuves combinées reviennent pour terminer leur heptathlon au stade olympique de Tokyo. Si La Néerlandaise Anouk Vetter occupe une surprenante première place devant une épatante Noor Vidts et la tenante du titre Nafi Thiam , la longueur va un peu modifier ce top 3.

Deux épreuves sont encore au programme pour départager ce trio belgo-néerlandais : le lancer du javelot (5h30 et 6h40) et le 800m (14h20). La marge de Thiam (59m32) est moins grande au javelot sur la Néerlandaise (58m41). Une épreuve qui est le gros point faible de l’athlète de Vilvoorde (38m80). Sur 800m, les niveaux sont inversés : Noor est de loin la plus rapide (2 : 09.34) devant Nafi (2 : 15.24) et Anouk (2 : 17.71).