JO Tokyo 2020 : A 38 ans, Mijain Lopez rafle sa 4e médaille d'or olympique et entre dans la légende

Lutte +130kg : Le Cubain Mijain Lopez dans l'histoire avec un quatrième titre consécutif - JO... Le Cubain Mijain Lopez est entré dans l'histoire de la lutte gréco-romaine et de l'olympisme en gagnant pour la quatrième fois la médaille d'or dans la catégorie des 130 kg, lundi à Tokyo. Lopez, 39 ans, est le premier lutteur à réussir cet exploit dans l'histoire des Jeux et seulement le quatrième sportif toutes disciplines confondues après les athlètes Carl Lewis (saut en longueur) et Al Oerter (disque) et le nageur Michael Phelps (200 m nage 4 nages), tous américains. En finale, le "géant de Herradura" a écrasé le Géorgien Iakobi Kajaia 5 à 0. Il n'a concédé aucun point en quatre combats à Tokyo.