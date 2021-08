Cela faisait 97 ans que la moisson belge n’avait plus été si riche lors d’une olympiade. Ce moment charnière remonte à 1924, date à laquelle notre pays avait également ramené trois médailles d’or.

Le bilan comptable s’élève à sept. Trois en or (Nina Derwael, Red Lions et Nafissatou Thiam), une en argent (Wout van Aert) et trois en bronze (Matthias Casse, saut d’obstacles par équipe en équitation et Bashir Abdi). De quoi égaler le même nombre de médaille que la délégation belge avait glané en 1948 aux Jeux Olympiques de Londres (deux en or, deux en argent et trois en bronze).

Outre ces chiffres, notre sentiment aura pu évoluer tout au long de cette quinzaine tokyoïte. Un ressenti, certes subjectif, à contrebalancer avec les attentes très fortes pour ces Jeux. La délégation belge s’est présentée sur le sol japonais avec 123 athlètes. Un nombre relativement élevé. Une délégation également très forte avec de nombreuses chances de médaille. Nos attentes, et celles du public, étaient donc logiquement importantes pour faire mieux qu’à Rio, en 2016, où la Belgique avait décroché six médailles (deux en or, deux en argent et deux de bronze).

►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020 : Retrouvez les 7 médailles belges ! (vidéos)

►►► À lire aussi : JO Tokyo 2020 : Le tableau des médailles

Au pied du podium

Et pourtant, même si le bilan est meilleur, il est impossible de cacher la légère frustration de ces opportunités loupées sur le fil par les Belges. À sept reprises, des Belges ont terminé à la quatrième place. Les déçus sont : Marten Van Riel (triathlon), Belgian Lions (basket-ball 3x3), Emma Plasschaert (voile – laser radial), Noor Vidts (heptathlon), Kenny De Ketele en Robbe Ghys (cyclisme sur piste – course par équipe), Belgian Tornados (athlétisme – 4x400m) et Lotte Kopecky (cyclisme sur piste – omnium).

Des résultats frustrants même si les performances de ces sportif.ve.s nous auront tout de même suscité des émotions. Nos médaillés nous aurons aussi fait vibrer. Retour chronologique sur les sept médailles olympiques décrochées par la Belgique.

van Aert proche du début parfait

Il venait de nous faire rêver sur le Tour de France avec trois victoires d’étape dans tous les registres. Des victoires retentissantes qui auront eu un pervers sur Wout van Aert. Sur la course cycliste en ligne, le lendemain de la cérémonie d’ouverture, le champion de Belgique a été épié par ses adversaires. Tous se sont méfiés de lui. Aucun n’a voulu l’aider. Et à cause d’une équipe belge trop vite dégarnie, le cycliste de la Jumbo-Visma a usé beaucoup d’énergie. Un peu trop pour suivre le bon coup. L’Equatorien Richard Carapaz filait vers l’or. Derrière, le Belge réglait le sprint et prenait la deuxième place juste devant Tadej Pogacar, le récent vainqueur de la Grande Boucle. Une médaille d’argent au sentiment mitigé entre le goût de trop peu et la satisfaction de ne pas s’être fait coiffer la seconde place.

Un Casse fragilisé en bronze

Il était l’un des favoris de sa catégorie. En -81kg, Matthias Casse débarquait à Tokyo avec un titre tout frais de champion du monde. Et pourtant, le judoka anversois n’a pas su atteindre la finale, barré par la star locale, le Japonais Takanori Nagase. Une élimination au goût amer décidée après de longues minutes d’attente suite à l’arbitrage vidéo. En petite finale, le Belge de 24 ans a sorti les griffes face au Géorgien Grigalashvili dans un remake de la finale des championnats du monde. Une troisième place à première vue décevante. Puis tout à fait compréhensible lorsque Casse a confié qu’il s’était blessé à l’épaule gauche lors de son stage préparatoire à trois semaines des Jeux.

Les barres dorées de Nina

La Belgique a dû attendre plus d’une semaine pour goûter à une médaille d’or. Un titre olympique décroché par Nina Derwael en gymnastique aux barres asymétriques. La sportive belge de l’année 2018 et 2019 a répondu aux attentes en s’imposant avec la meilleure cote (15.200 points) devant la Russe Anatasiia Iliankova (14.833) et l'Américaine Sunisa Lee (14.500). Double championne du monde et d’Europe, la Limbourgeoise attendait impatiemment cette médaille pour compléter son palmarès parfait à seulement 21 ans.

La consécration des Red Lions

Eux aussi arrivaient à Tokyo avec un palmarès magnifiquement bien garni. Seul l’or olympique leur manquait. Après l’échec en finale à Rio, les hockeyeurs belges ne voulaient qu’une médaille : la plus prestigieuse. Un objectif réalisé à l’issue d’un tournoi presque parfait. Où seul thriller de l’ultime match face aux Australiens nous aura fait douter avec une séance de shoot-outs et un arbitrage vidéo dans les dernières secondes.

Le doublé de Nafi

Le jeudi 5 août 2021 a marqué à jamais l’histoire du sport belge. Quelques minutes après le sacre des Red Lions, Nafissatou Thiam fondait en larmes à l’issue du 800m, dernière épreuve de son heptathlon. La Namuroise devenait championne olympique de sa discipline de prédilection, devenant la première sportive belge à prolonger son titre aux Jeux. Une victoire retentissante derrière une athlète qui a laissé toutes ses forces dans la bataille avant un long break bien mérité.

L’équitation belge 45 ans plus tard

À la veille de la cérémonie de clôture, les cavaliers belges ont grimpé sur la troisième marche du podium du concours du saut d’obstacles par équipe. Le trio, composé de Pieter Devos (Claire Z), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus) et Grégory Wathelet (Nevados S), rangeait déjà les chevaux à l’écurie avec le sentiment de frustration d’échouer au pied du podium. Quand tout à coup, la France ratait son dernier passage avec un double refus d’obstacle synonyme d’élimination. Un scénario particulier qui permettait à la Belgique de décrocher le bronze 45 ans après la dernière médaille belge aux Jeux (Montréal 1976).

Abdi troisième au bout de l’effort

A l’issue d’une course éprouvante dans des conditions compliquées, Bashir Abdi a offert à la Belgique la 7e et dernière médaille lors de ces Jeux Olympiques. Le Belge de 32 ans a terminé le marathon à la troisième place, derrière son ancien coéquipier, le Néerlandais Abdi Nageeye, qui l’invitait dans les derniers mètres à puiser les dernières ressources restantes pour l’accompagner sur le podium. Une image somptueuse incarnant l’esprit olympique et qui embellit encore un peu plus l’histoire émouvante du Gantois somalien d’origine ayant débarqué en Belgique à l’âge de 13 ans.

Objectif dépassé

Le COIB, comité interfédéral olympique belge, visait 21 top 8, synonymes de finales dans certains sports. Un objectif qui a été largement dépassé avec 26 top 8 réalisés par nos athlètes belges sur ces Jeux de Tokyo. A titre de comparaison, en 2016, la Belgique en avait décroché 19. Un chiffre qu’on espère évidemment voir progresser dans le même sens à Paris en 2024.