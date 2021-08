JO Tokyo 2020 – 400 mètres : Jonathan Sacoor termine dernier de sa série en demi-finale, loin de son record personnel

Jonathan Sacoor a terminé en huitième et dernière position de la première demi-finale du 400 mètres ce lundi. Jonathan Sacoor est parti du couloir 8 face à une concurrence très rude. Le Belge de 21 ans, pour la première fois présent aux Jeux Olympiques, s’arrête donc en demi-finale. Parti très (trop ?) rapidement, le Brabançon n’est pas parvenu à maintenir son rythme et a vu tous ses concurrents le dépasser les uns après les autres. Il a couru en 45.88 assez loin de son record personnel à 45.03.

Kirani James a réalisé le meilleur temps (43.88) de la 1re demi-finale, Anthony Jose Zambrano a terminé deuxième en 43.93. Liemarvin Bonevacia, le Néerlandais, a lui battu le record national en 44.62, il a d’ailleurs été repêché pour la finale.

Alors qu’il aurait dû être engagé dans la demi-finale suivante, Kevin Borlée a dû déclarer forfait. Il a annoncé sur Instagram vouloir se focaliser à fond sur le relais et donc vouloir prendre aucun risque.

Jonathan Sacoor s’est dit fortement déçu après sa demi-finale. "Je n’ai pas d’excuse, j’ai fait une très mauvaise course. Mentalement je n’étais pas bien dedans. Je suis parti un peu trop vite, j’ai été perturbé de me retrouver devant. Et après la course était finie."

L’enjeu a perturbé le coureur : "Ce sont mes premiers Jeux Olympiques. J’ai beaucoup à apprendre et j’ai beaucoup appris. Mais pour l’instant ça fait mal." Jonathan l’affirme, il n’aura pas beaucoup le temps d’être déçu, il va rapidement se remobiliser pour le relais avec les Belgian Tornados.