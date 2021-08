JO Tokyo 2020 : 3e de leur série, les Belgian Tornados se qualifient pour leur 16e finale planétaire en 4x400m

Les Belgian Tornados sont en finale du 4x400 ! Aligné dans la 2e demi-finale, le relais belge a fini 3e derrière la Pologne et la Jamaïque et s'est donc directement qualifié à la place.

Un relais 4x400 qui avait magistralement débuté pour nos coureurs, Alexander Doom tenant tête à ses adversaires pour passer le relais à Jonathan Sacoor en 3e position. Probablement revanchard après son 400m individuel en demi-teinte, Sacoor a ensuite repris du temps aux autres nations pour céder le témoin (quasiment en tête) à Dylan Borlée qui a fait le job pour rester premier.

Et alors que la victoire se profilait, Jonathan Borlée s'est écroulé lors de la dernière ligne droite, probablement touché à l'ischios gauche, et finalement contraint de laisser filer la Pologne et la Jamaïque.

Une perte de temps finalement sans gravité puisque les Tornados sont qualifiés en 2:59:37. Seule ombre au tableau, la blessure de Jonathan Borlée qui risque priver notre relais de l'un de ses principaux fers de lance pour la finale.