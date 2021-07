JO Tokyo 2020 : 2e défaite de la Belgique en basket 3x3

4e match des Belges et 2e défaite en basket 3x3. Cette fois, c’est la Serbie qui a imposé sa loi malgré une excellente rencontre de nos basketteurs. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup, mais à 3 minutes de la fin, la Serbie a pris les devants pour ne plus jamais se faire rejoindre et l’emporter 21-14.

Le début de rencontre est assez tendu. Belges et Serbes se rendent coup sur coup. La Serbie impose son jeu et commet de nombreuses fautes.

Côté Lions, Rafael Bogaerts est intenable et étale tout son talent avec deux contres et un superbe 2 points pour recoller au score (7-7). A 8-7, la Belgique va cependant laisser passer une belle occasion de prendre les commandes en loupant deux lancers francs.

Le match se tend, c’est 10 partout. Et les Serbes vont finalement écraser tout suspens en prenant 3 points d’avance. 15-12 puis 19-14, la Serbie va finalement s’imposer 21-14. Avec 13 points inscrits, Dusan Domovic aura été le bourreau des Belges.