JO Tokyo 2020 : 28e place pour la prof de math belge Mieke Gorissen sur le marathon, "je n'en reviens pas"

Mieke Gorissen a terminé à la 28e place du marathon dames en 2h34:24 des Jeux Olympiques de Tokyo à Sapporo samedi. Une place inattendue pour la Limbourgeoise qui a fondu en larmes au micro de Sporza en apprenant son classement. "Je n'en reviens pas, j'étais déjà contente d'avoir atteint l'arrivée."

"J'ai atteint mon objectif et je peux en être fière", a ajouté Gorissen. "J'ai simplement pensé à avancer pas par pas et aussi à mon mari. Il doit aussi être content. Je l'ai appelé hier soir en pleurant car je paniquais après que le départ a été avancé d'une heure et cela perturbait mon planning."

►►► À lire aussi : Les Belges à Tokyo #10 – Mieke Gorissen : la prof de maths qui n’a rien calculé en vue de Tokyo

Professeure de mathématique et de physique dans le Limbourg, Gorissen, 38 ans, est une amateure et participait à sa première grande compétition internationale à Tokyo. "J'ai commencé un peu trop vite et j'ai commencé à ralentir mon rythme au niveau du kilomètre 12. J'ai ensuite rattrapé d'autres concurrentes et cela m'a donné un boost. En arrivant au pointage des 30 kilomètres, j'ai commencé à me rendre compte que j'allais arriver au bout. Je n'aurais pas osé le parier."

Le titre olympique est revenu à la kényane Peres Jepchirchir (2h27:20), devant sa compatriote Brigid Kosgei, favorite et recordwoman du monde.