JO Tokyo 2020 – 100 mètres : Temps supersonique pour Ta Lou, Thompson-Herah et Fraser-Pryce assurent

L’Ivoirienne Marie-José Ta Lou a impressionné en séries du 100 m des Jeux olympiques de Tokyo vendredi, un cap franchi avec autorité par les deux favorites jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Ta Lou, 32 ans, s’est montrée la plus rapide de la matinée avec un chrono de 10 sec 78, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde.

La vice-championne du monde 2017 a égalé au passage le record d’Afrique de sa compatriote Murielle Ahouré, également qualifiée pour les demi-finales.

La Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m en 2008 et 2012 et sprinteuse la plus rapide de la saison, a couru en 10 sec 84 apparemment sans forcer.

Sa compatriote Elaine Thompson-Herah, championne olympique en titre, a aussi remporté sa série en 10 sec 82.

Les sprinteuses se retrouveront samedi pour les demi-finales (19h15 locales, 10h15 GMT) puis la finale de la ligne droite (21h50 locales, 12h50 GMT).

Sur le 400 m haies hommes, les deux grands favoris ont franchi les séries sans affoler les chronos : le Norvégien Karsten Warholm, nouveau recordman du monde, et l’Américain Rai Benjamin ont contrôlé pour gagner leur série en 48 sec 65 et 48 sec 60.

Ils ont rendez-vous dimanche en demi-finales.