JO Pékin 2022 : le Team Belgium a lancé son hiver olympique sous le soleil du Portugal

Les athlètes belges ont lancé leur préparation pour ces JO d’hiver de Pékin à Rio Maior au Portugal. Oui vous avez bien lu. Des skieurs au soleil. Mais certainement pas pour se la couler douce.

Les éoliennes plantées au loin sur la colline qui surplombe Rio Maior rappellent vaguement les pylônes des remontées mécaniques. Pour le reste ne cherchez pas ici la moindre trace de montagne, de neige ou de glace.



Et si le soleil brûlant invite au farniente, nos olympiens hivernaux sont là pour bosser. "On est quand même là pour ça", lance le skieur Armand Marchant, 10e des championnats du monde de slalom. "On est peut-être au Portugal, il fait beau, mais on est quand même là pour travailler. J’aime bien l’hiver, mais c’est bien de bronzer un peu. Enfin, on rougit surtout. On a été faire du vélo et on est tous rentrés cramés".



Pékin, c’est déjà 9 mois. Les JO sont au bout du viseur. La sueur versée à Rio Maior doit les mener vers l’Olympe. Les Belges présents au Complexo Desportivo de Rio Maior sont en pleine phase préparation physique. Endurance, musculation, travail d’appuis. Tout y passe.



"C’est le branle-bas de combat depuis le premier mai pour se donner le maximum de chance d’être en forme pour l’hiver. On fait beaucoup, beaucoup de volume en cette période. Et c’est clairement mieux de pouvoir s’entraîner sous des températures acceptables", précise le biathlète Tom Lahaye-Goffart. "Quand j’ai vu la météo, je me suis dit 'nickel il fait 25 degrés, ça va être cool on n’a que 15 heures (d’entraînement) à faire'. La réalité est tout autre et j’ai un peu les muscles qui couinent après 5 ou 6 jours de stage. C’est une bonne chose.".



Armand Marchant, privé de ski pendant de longs mois durant une revalidation de plus de deux ans, a pris goût à ce "salaire de la sueur". Il en connaît les bénéfices. "Je sais que sur les skis cela va vraiment m’apporter. Au final l’hiver sera beaucoup plus facile. Je vais être moins fatigué, je vais pouvoir enchaîner plus facilement les courses. J’aime quand même vraiment ça et puis quand on aime son travail pas vraiment travailler".



A côté de l’aspect purement sportif, ce stage permet aux athlètes de se rencontrer et créer l’esprit "Team Belgium". "Apprendre à connaître les personnes qui vont être avec nous lors des JO c’est ça qui est cool aussi. C’est sympa de découvrir d’autres athlètes parce qu’on est quand même très peu en Belgique à faire du sport d’hiver", témoigne Marchant.



Ce stage réunissait une vingtaine de candidats à la sélection olympique. Il y avait des représentants de sept disciplines (bobsleigh, skeleton, patinage artistique, ski alpin, snowboard, short track et biathlon).



Pour l’instant aucun ticket n’a été officiellement décerné, mais Olav Spahl, le directeur du sport de haut niveau du COIB, aimerait emmener une petite trentaine de Belges en Chine avec pour objectif d’accrocher huit tops 8.