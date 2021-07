JO et politique, un très ancien flirt

Le poing levé de Tommie Smith, le bond de Bob Beamon et la technique de Dick Fosbury : Les... Ces Jeux de 1968, les premiers organisés dans un pays en voie de développement, furent fortement marqués par les événements politiques. Le 16 octobre 1968, les coureurs américains, Tommie Smith et John Carlos, arrivés premier et troisième du 200 mètres protestent contre la ségrégation raciale aux États-Unis en baissant la tête et en pointant, lors de l'hymne américain, leur poing ganté de noir vers le ciel, sur le podium de la remise des médailles. Bob Beamon réalise un bond au saut en longueur de 8,90 m, il bat de 55 cm le record mondial de l'époque. Dick Fosbury remporte la médaille d'or du saut en hauteur en utilisant sa technique appelée le Fosbury flop, laquelle est devenue la référence dans la discipline.