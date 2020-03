JO en 2021: il va falloir faire de la place dans les calendriers

Les sports olympiques vont devoir décaler ou annuler leurs compétitions prévues pendant l'été 2021 pour faire de la place aux Jeux olympiques de Tokyo et éviter le risque de télescopage ou d'enchaînement infernal. Le point par disciplines:

Athlétisme

Le sport olympique N.1 a facilité la tâche du CIO en évoquant dès lundi un possible report à 2022 de ces Mondiaux, prévus durant l'été 2021 aux États-Unis à Eugene (Oregon).

Natation

Les Championnats du monde devaient se tenir du 16 juillet au 1er août 2021, à Fukuoka au Japon. La Fina est également prête à faire preuve de bonne volonté et va étudier "la flexibilité des dates, si nécessaire et en accord avec le CIO". Tout en soulignant que son "principal objectif est de garantir le succès de son événement-phare". Comment l'équation sera-t-elle résolue ? Impossible à dire pour le moment. S'y ajoute la question de la reprogrammation des Championnats d'Europe 2020, initialement prévus en mai à Budapest mais eux aussi repoussés.

Judo et gymnastique

La règle est la même pour ces deux sports: des Championnats du monde ont lieu tous les ans, sauf en année olympique. En 2021, ceux de judo sont prévus à Tachkent, en Ouzbékistan, a priori en septembre, et ceux de gymnastique artistique à Copenhague, du 18 au 24 octobre. Le risque de coïncider avec la nouvelle quinzaine olympique est donc écarté. Que deviendront-ils pour autant ? C'est encore une inconnue. La Fédération internationale de gymnastique a seulement dit qu'elle "ferait le nécessaire pour adapter son calendrier". A une judokate néerlandaise qui lui demandait s'il était envisageable d'avancer les Mondiaux-2021 à 2020, la Fédération internationale a répondu sur les réseaux sociaux qu'elle "devrait bien sûr repenser partiellement son calendrier".

Basket

Les Euros étaient au programme de 2021: en juin en France et en Espagne pour les femmes, et en août dans quatre pays pour les hommes: l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque. On n'imagine pas que la NBA, ni probablement l'Euroligue, libéreront leurs joueurs pour deux compétitions le même été. Le président de la FFBB et vice-président de la Fiba Europe Jean-Pierre Siutat a suggéré que l'Euro dames soit reporté à 2023 pour servir de test-event aux Jeux de Paris et l'Euro messieurs à l'été 2022, dépourvu de compétition majeure dans le nouveau calendrier international.

Handball

Ce sport organise une compétition majeure chaque année et les années olympiques ne font pas exception. Il s'agit en temps normal de l'Euro, en janvier pour les hommes et en décembre pour les femmes. Les Jeux étant déplacés, ils seront encadrés par les Mondiaux, en Egypte pour les messieurs et en Espagne pour les dames.

Volley

La Ligue des nations, compétition annuelle organisée en juin-juillet, ne fait pas relâche les années olympiques. En revanche les Euros programmés en fin d'été (République tchèque, Finlande, Estonie, Pologne pour les hommes, Serbie, Bulgarie, Croatie et Roumanie pour les femmes) vont poser problème.

Cyclisme

Si les Jeux sont organisés en 2021 aux mêmes semaines qu'en 2020, ils commenceront le week-end où se terminera le Tour de France. Mais cela s'est déjà vu. Il faudrait alors décaler l'épreuve olympique sur route qui a lieu habituellement le premier jour des Jeux. Les pistards ont leurs Mondiaux en hiver et ne seront pas affectés.

Tennis

Le problème sera le même que pour 2020: un calendrier très dense, avec des tournois chaque semaine ou presque, et très peu de marges de manoeuvre.

Autres sports

Parmi les nombreuses autres disciplines qui organisent leur Mondial lors de l'année post-olympique et qui devront s'adapter on trouve l'aviron (en Chine), le badminton (en Espagne), le canoë-kayak (sprint à Copenhague, slalom à Bratislava), l'escrime (au Caire), l'haltérophilie (à Lima), la lutte (à Oslo, mais en octobre), le pentathlon moderne (à Minsk), le taekwondo (en Chine), le tir à l'arc (aux États-Unis), le tir (pas encore attribués).

L'équitation a elle prévu ses Championnats d'Europe à Budapest pour le dressage, le saut d'obstacles et la voltige, et en Normandie en France pour le concours complet.

Et au printemps ?

L'option d'une organisation des Jeux au printemps, qui n'est pas écartée par le CIO, se heurterait au calendrier des sports collectifs qui entrent à ce moment-là dans la dernière ligne droite de leurs compétitions de clubs: play-offs de la NBA, Final Four de l'Euroligue pour le basket, Final Four des Ligues des champions de handball, finales de la Ligue des champions de volley, conclusions des championnats notamment en fooball, etc. Elle interférerait aussi avec le calendrier cycliste (soit avec la saison des classiques en avril, soit avec le Tour d'Italie en mai), avec de grands tournois de tennis (Miami, Roland-Garros) et avec les Championnats d'Europe de gymnastique et de judo.