JO de Tokyo : les kayakistes belges s'entraînent à Ostende en bassin adapté

Lize Broekx, Hermien Peters, Artuur Peters et Bram Sikkens se sont entraînés mercredi à Ostende dans un grand bassin au centre de recherches maritimes (MOC), inauguré début 2019.

Les "Red Torpedoes" peuvent en effet bénéficier de ces nouvelles installations pour se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Et plus particulièrement pour y travailler leur départ. Dans un bassin d'eau de 174 mètres de long et de 20 mètres de large, les kayakistes belges peuvent effectuer des entraînements filmés et analysés pour améliorer leur mise en route, l'un des moments-clés des épreuves de kayak en ligne.

D'ici le 23 juillet, coup d'envoi des JO de Tokyo, les kayakistes bénéficieront plusieurs mois de cet outil d'entraînement. Le travail spécifique du départ y est effectué et filmé par deux caméras fixes, de dos et sous l'eau, une GoPro mobile et un suivi laser du système FAST, connu de l'athlétisme.

Hermien Peters et Lize Broekx ont déjà leur billet en poche pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Artuur Peters et Bram Sikkens doivent encore valider leur ticket.