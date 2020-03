JO de Tokyo : le CIO estime "qu'il n'est pas nécessaire de prendre de décisions radicales"

Le coronavirus provoque les annulations et les reports de nombreux événements sportifs. Quelques heures après la décision de l'UEFA de postposer d'un an l'Euro de football, le CIO a fait un nouveau point de la situation. L'instance olympique estime qu'à plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux il n'est "pas nécessaire de prendre de décisions radicales".

La situation relative au virus du Covid-19 a également un impact sur les préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et évolue de jour en jour.



"Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive," en référence à un éventuel report ou annulation.



Le tournoi de qualification olympique de boxe a été écourté à Londres, le tirage au sort du tournoi de basket a été reporté. Mais le CIO garde espoir et "encourage tous les athlètes à continuer de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du mieux qu’ils peuvent". "Nous continuerons à soutenir les athlètes en les consultant eux ainsi que leurs CNO respectifs et en leur communiquant les dernières informations en date concernant la situation".



Le CIO réaffirme sa confiance par rapport aux "nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la situation quant au virus du Covid-19". Dans ce contexte, le CIO se félicite du soutien des dirigeants du G7, comme l’a exprimé le premier ministre japonais, Abe Shinzo : "Je veux que les Jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent à la perfection, comme preuve que l'humanité aura su vaincre le nouveau coronavirus, et j’ai pour cela le soutien des dirigeants du G-7".

Et l'instance de Lausanne de rappeler qu'elle continuera "à agir de manière responsable". Elle suivra deux "principes primordiaux" : "protéger la santé de toutes les personnes concernées et contribuer à éradiquer le virus et préserver les intérêts des athlètes et du sport olympique".