JO Anvers 1920 : Histoires de familles (3/3), avec le fils de Fernand de Montigny

Nous vous avons déjà raconté le parcours de Fernand de Montigny . Il a remporté six médailles olympiques, de 1906 à 1924. A Anvers, il a gagné une médaille d’argent en escrime (en épée par équipes), et une médaille de bronze en hockey sur gazon. Mais en plus, fait extraordinaire et unique, il était aussi l’architecte du Stade Olympique d’Anvers.

Eh bien, il est très difficile de vous répondre. Parce que mon père était très conscient de l’importance du rôle de l’architecte, pour créer un lieu de vie pour ses clients. Mon père n’a jamais voulu faire des choses extraordinaires. Il voulait faire des maisons où l’on vivait bien, mais qui étaient aussi de belles maisons. Et le sport pour lui était un art. L’escrime est effectivement une discipline très complexe. Il faut être extrêmement rapide, avoir une vue très claire, voir les réactions de l’adversaire. Et l’on se respectait, avec l’esprit sportif d'il y a un siècle. Il ne s’agissait pas absolument de gagner, il s’agissait de se mesurer entre amis. C’était une époque totalement différente, et un état d’esprit qu’il est difficile de comprendre aujourd’hui. Quand je vois un match de football actuel, avec des joueurs qui hurlent, qui sautent, qui trépignent pour un but marqué, je me dis que ce n’était pas le cas, dans le temps. On considérait la compétition de façon totalement différente : "C’est bien, mon ami, tu as gagné, tu as le point". Vu cet état d’esprit, j’ai beaucoup de mal à vous dire si j’ai préféré entendre mon père parler de sport ou d’architecture. Les deux étaient mêlés. C’était sa vie. Il n’avait pas besoin de mettre une chose en exergue, plus que l’autre.

Quelques-unes des médailles, olympiques ou pas, gagnées par Fernand de Montigny durant sa carrière - © Jean-François de Montigny

Donc, c’est une fois devenu adulte, que vous avez pu en parler avec lui ?

Oui. Et puis, quand mon père, beaucoup plus âgé, m’a dit : "Tiens, je vais te donner les médailles des Jeux Olympiques". Mais je dois souligner que quand j’étais petit, j’avais malgré tout appris des choses. Des amis de mon père, des escrimeurs italiens, autrichiens, hongrois, venaient à la maison. Je me souviens de ces repas, de ma mère très heureuse (ma mère était une très belle femme, qui avait son petit succès, dans le monde, quand elle accompagnait papa). Ces dîners étaient pour moi très intéressants. J’étais fils unique, et on m’installait au bout de la table. Et là, j’écoutais tout ce qui se disait. Et j’ai enregistré beaucoup de choses.

On comprend bien que votre père ne se vantait pas de ses exploits aux Jeux Olympiques. Il ne se vantait pas non plus d’avoir été l’architecte du Stade Olympique ?

Absolument pas. Il avait toujours voulu ce stade. Et le fait d’avoir pu le réaliser, dans des conditions extraordinaires, cela vaudrait aussi une médaille olympique. Il a fallu aménager un stade en seize mois, avec les moyens de l’époque. Et il ne faut pas oublier qu’on sortait à peine de la guerre. C’était extraordinaire, mais il ne s’en est jamais vanté. Pour lui, c’était normal. Il avait réussi quelque chose qu’il avait toujours imaginé.

Cela vous attriste-t-il que cent ans plus tard, on ne peut plus voir ce stade debout ?

Oui, j’avoue sincèrement que cela me ferait plaisir de pouvoir aller sur place avec mes enfants et surtout mes petits-enfants. Et de pouvoir leur montrer quelque chose qui a été fait par leur arrière-grand-père. Mais voilà, c’est la vie. Je suis habitué aux choses qui passent. J’en ai beaucoup vu, dans ma vie. Quand on est né en 1925, on a d’abord vécu les conséquences de la Première Guerre mondiale. Ensuite, même si je n’avais que cinq ou six ans, j’ai ressenti la Grande Crise. On a dû se serrer la ceinture dans toutes les familles, à ce moment-là. On a payé les pots cassés pendant quelques années. Et puis, j’ai connu la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons eu la chance de ne pas avoir faim, parce que mes parents ont vendu par-ci par-là quelques œuvres d’art, et on s’en est sortis. Nous étions parmi les privilégiés. Mais j’ai vécu beaucoup de choses. J’ai vu des professeurs emmenés par la Gestapo en plein milieu des cours. J’ai assisté à cela, dans la classe. C’est l’horreur, le sang se glace. Le moment où on entend : "Monsieur, la Gestapo est là". Le professeur est devenu blême. Il s’est levé, il a pris sa mallette, et il nous a dit : "Je compte sur vous". Il est sorti, et on ne l’a plus jamais vu. J’ai perdu trois professeurs, ce jour-là. Après cela, on devient plus philosophe, et on relativise beaucoup de choses. Les gens en sont parfois étonnés, mais à propos du Stade Olympique, je ne peux que dire : "Oui, je regrette qu’il ne soit plus là, mais cela fait partie des choses de la vie".