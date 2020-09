JO Anvers 1920 : Histoires de familles (2/3), avec la petite-nièce et filleule de Victor Boin

Victor Boin prête le Serment Olympique, à Anvers, en 1920 - © CIO

Evelyn Titeca, quand on vous parle de Victor Boin, on voit un grand sourire sur votre visage. On a l’impression que vous avez des souvenirs grandioses de celui que vous appeliez sans doute "Parrain"…

Je l’ai toujours appelé Parrain. En fait, c’était le frère de ma grand-mère, donc c’était mon grand-oncle. Mais je n’ai jamais eu l’impression d’avoir un vieux parrain. Pour moi, c’était l’homme le plus jeune, le plus drôle, le plus accessible, de mon entourage familial. Et celui avec lequel je préférais être. On a tissé des liens incroyables, Parrain et moi. C’est quelqu’un qui a marqué toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma vie adulte. Quand je me suis mariée, j’ai demandé qu’il soit dans la suite de mon mariage, alors qu’il avait déjà un certain âge. Je n’imaginais pas ce jour, qui était un grand jour, sans lui tout près de moi. Et je l’ai obtenu, bien sûr.

Ces bonnes relations venaient-elles de l’attention qu’il vous portait, et de ce qu’il vous racontait ? C’était quelqu’un d’intéressant, quelqu’un de drôle ? Pourquoi y avait-il cet amour entre vous ?

Je me souviens qu’il me racontait des choses passionnantes, même quand j’étais toute petite. Quand il arrivait, je quittais les jeux des autres, parce que je préférais être près de lui. Je savais qu’il allait me raconter quelque chose qui allait m’intéresser. On adorait le football dans la famille, et Parrain avait toujours des places d’honneur, dans les tribunes, notamment pour les grands Belgique/Hollande et Hollande/Belgique de l’époque. Et on y allait avec Parrain. Il avait un grand ami, Luc Varenne. Quand Parrain et Luc Varenne étaient ensemble, je voulais passer mon temps à les écouter. Je voulais être près d’eux, et nulle part ailleurs.

À quel moment avez-vous pris conscience que votre parrain était une personnalité publique ? Avez-vous toujours su que c’était quelqu’un qui était important dans le milieu du sport ?

J’ai vraiment eu conscience de son importance quand on a commencé à parler du sport pour les personnes handicapées. Il nous avait parlé de son projet, à mon père, ma mère et moi. Nous en avons été terriblement touchés. Il a participé à la création de compétitions sportives pour handicapés. Il savait que mon père était toujours attentif au handicap, en raison de son métier de psychiatre. Il voyait des handicapés mentaux à longueur de journée. Parrain avait ce projet, avec d’autres personnes, et d’autres associations. Cela m’avait d’autant plus interpellée que j’entamais des études de psychologie. Je l’écoutais, et je me disais toujours, "pourvu que ça aille, pourvu qu’il réussisse". Et il a réussi. Et puis, trois ans après sa mort, sa femme, Yvonne, a créé le "Prix Victor Boin", qui récompense l’athlète handicapé le plus méritant de l’année. Au début, on remettait ce prix dans le petit stade "Victor Boin", au Heysel. Ma mère et moi, nous n’aurions raté une édition pour rien au monde. A chaque remise de prix, on continue à rappeler qui était Parrain. Ce sont des moments que j’aime beaucoup, parce que je repense à lui. Ensuite, le prix a été remis à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Et j’ai toujours amené quelques-uns de mes dix petits-enfants à la cérémonie. Un jour, l’un de mes petits-fils, qui devait avoir quatorze ans, a été tellement passionné par l’athlète récompensé, qu’il est resté avec lui toute la soirée, à parler. Il est parti de là en disant : "Si un jour il m’arrive quelque chose, je sais qu’il y a des gens courageux, qui peuvent aller au-delà du handicap". Evidemment, on a alors beaucoup parlé de Parrain. Mes enfants et mes petits-enfants connaissent très bien son histoire. C’est quelqu’un dont on parle facilement en famille.