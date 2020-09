JO Anvers 1920 : Histoires de familles (1/3), avec l'arrière-arrière-petite-fille d'Hubert Van Innis

Sarah Prieels est l’arrière-arrière-petite-fille d’Hubert Van Innis. Elle a trente ans. Sa passion ? Le tir à l’arc, qu’elle pratique au plus haut niveau. Elle a été championne d’Europe à plusieurs reprises, et médaillée aux Championnats du monde. Elle a gagné des Coupes du monde, et elle a battu le record du monde de la discipline.

Nous vous avons déjà raconté le parcours d’ Hubert Van Innis , le premier champion olympique belge. Il est toujours le Belge le plus titré de l’histoire, avec ses six médailles d’or, gagnées en tir à l’arc. Il a aussi décroché trois médailles d’argent. Le tout à Paris en 1900, et à Anvers en 1920. Il est aussi l’archer le plus médaillé de l’histoire des Jeux.

Un siècle plus tard, leurs descendants ont forcément gardé quelques documents, et ont bien sûr quelques histoires à raconter. Nous vous proposons, pendant trois jours, d’entendre, et de lire, quelques histoires de familles. De familles d’Olympiens de 1920…

Hubert Van Innis - © Sarah Prieels

Sarah, qui fait le lien entre vous et votre arrière-arrière-grand-père ? Autrement dit, qui l’a connu et a pu vous en parler ?

Mon papa l’a connu, pendant dix ou douze ans. C’était son arrière-grand-père. Et il a des bons souvenirs. Moi, j’ai vu des photos. Comme dans toutes les familles, on se raconte la vie de ceux qui étaient là avant nous. Je fais du tir à l’arc, et c’est grâce à lui, je suppose. C’est resté dans la famille. Et cela restera encore, parce que la génération suivante tire aussi. C’est assez chouette. Et puis, j’ai un autre arrière-arrière-grand-père, Jérôme Demayer, qui était dans la même équipe, à Anvers. Il a aussi gagné la médaille d’or, avec Hubert Van Innis.

Quand vous étiez petite, les Jeux Olympiques étaient un sujet très présent, dans les réunions de famille ?

Apparemment, quand j’avais deux ans, à l’époque des Jeux Olympiques de Barcelone, on diffusait du tir à l’arc à la télévision, et ça m’intéressait beaucoup. J’aimais ça, alors qu’aucun participant n’était de la famille. Mes grands-parents avaient enregistré la finale, avec le Français Sébastien Flute. Mon papa me raconte encore que je demandais souvent à "revoir Sébastien". Et la cassette tournait en boucle. Et oui, on parlait beaucoup de tir à l’arc à la maison. Les deux côtés de ma famille se sont rencontrés via le tir à l’arc. Donc, ce sport est très présent, chez nous. Il n’y a pas de réunion de famille sans que ce sujet ne soit abordé.

Et en plus de parler du tir à l’arc, on parle beaucoup de votre ancêtre, Hubert Van Innis ?

Non, pas vraiment. Quoique, on en parle énormément ce mois-ci, à l’occasion du centenaire des Jeux Olympiques d’Anvers. Et tous les quatre ans, ça revient, parce qu’on en parle dans les médias. Tous les quatre ans, j’ai droit à un article, écrit par la Fédération internationale de tir à l’arc. J’ai encore fait une interview avec eux il y a quelques jours. Donc oui, on en parle, mais pas autant que quand j’étais petite, et que mes grands-parents étaient là, pour faire le lien.