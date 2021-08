Nafissatou Thiam s’emploie actuellement dans les sept épreuves de son heptathlon olympique à Tokyo. La Belge a dû redoubler de concentration ce mercredi puisqu’elle s’est retrouvée sans son coach de toujours, Roger Lespagnard. Le Liégeois de 74 ans a été testé positif au Coronavirus par le biais d’un test salivaire, avant de voir ce résultat annulé par un test PCR, bien négatif lui.

Une fausse alerte qui a malgré tout forcément un petit peu perturbé Nafi, Lespagnard était absent en tribunes pour le lancer du javelot et le saut en longueur. Malgré tout, la Belge a fait le job et est remontée en tête de l’épreuve. Elle sera ravie de voir son entraîneur revenir à ses côtés pour la préparation de la dernière épreuve, le 800m et surtout pour la course elle-même. En espérant voir tout cela couronné par la médaille d'or.