JO 2020 Tokyo – Jean-Michel Saive : "Le sport belge n’a plus peur d’annoncer ses ambitions et d’aller au bout"

Jean-Michel Saive, le vice-président du Comité olympique interfédéral belge (COIB), était présent ce samedi pour accueillir les médaillés d’or que sont les Red Lions et Nafissatou Thiam. Benjamin Deceuninck lui a tendu son micro.

"On avait organisé un brunch au COIB, et les deux médailles d’or sont tombées en très peu de temps. C’était vraiment formidable, c’était un moment historique pour le sport belge."

"On était vraiment excité ! Après la médaille d’argent des hockeyeurs à Rio et puis dans la foulée il y avait vraiment un Momentum incroyable. On a vu cette image exceptionnelle, des hockeyeurs qui regardent sur un smartphone le résultat de Nafi donc ça c’était vraiment terrible."

Que penser de ce bilan belge ? "Six médailles pour le moment, plein de tops huit, plein de tops quatre. On sent qu’il y a une progression pour le sport belge, qui est vraiment en train de progresser. On a trois médailles d’or, une journée historique avec deux médailles en même temps. Nina Derwael et toute l’équipe de gymnastique qui ont réalisé une superbe prestation… Des beaux Jeux olympiques. C’est la beauté du sport, avec ses émotions, ses difficultés… On a eu beaucoup de quatrièmes places aussi, si près du podium. On sent que le sport belge est vraiment en train de progresser et on n’a plus peur d’annoncer nos ambitions et d’aller jusqu’au bout."

Que manque-t-il pour franchir une étape supplémentaire ? "Il faut continuer à bosser. Il y a d’autres pays qui font d’excellents résultats. Il faut toujours regarder devant pour essayer d’aller grappiller. Paris c’est bientôt, c’est dans trois ans. Ce seront des Jeux chez nos voisins, il faudra profiter de l’occasion."