JO 2020 : Testée positive au coronavirus, la Britannique Johanna Konta doit renoncer à Tokyo

La Britannique Johanna Konta, 38e mondiale, a annoncé devoir renoncer aux Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août) après avoir été testée positive au coronavirus juste après Wimbledon.

Johanna Konta, 30 ans, a contracté le covid-19 après son forfait pour les Internationaux de Grande-Bretagne le mois dernier.

Johanna Konta avait remporté le tournoi sur gazon de Nottingham juste avant de devoir renoncer à Wimbledon juste avant le début du tournoi. Considérée comme cas contact, elle avait en effet été forcée à l'isolement en raison du test positif d'un membre de son équipe. La Britannique a expliqué avoir développé des symptômes depuis lors et avoir à son tour avoir été testée positive.

Konta n'a pu s'entraîner ces deux dernières semaines et demie et a annoncé son forfait pour les JO sur les réseaux sociaux expliquant qu'elle ne serait pas prête à temps ajoutant "que les JO de Rio en 2016 avait été l'un des plus beaux souvenirs de sa carrière. Konta n'a pu jouer que 15 matches cette saison en raison des contraintes directes et indirectes liées au coronavirus.

Team GB ne peut pas la remplacer dans la mesure où aucune joueuse britannique n'est assez bien classée que pour pouvoir prétendre aux JO. Son forfait engendre aussi le forfait de son double qu'elle devait composer avec Heather Watson (WTA 69), 29 ans, dans la capitale japonaise. La numéro 2 britannique devra se contenter du simple à moins qu'elle ne puisse faire le double mixte avec Joe Salisbury. La liste définitive des entrées pour les différents tableaux doit encore être publiée.

Dan Evans, Andy Murray et Neal Skupski complètent l'équipe britannique de tennis pour Tokyo.