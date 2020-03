JO 2020 : Pour Jean-Michel Saive, la priorité c'est la santé !

S’il est un sportif en Belgique qui connaît bien la problématique des jeux olympiques, c’est Jean-Michel Saive. L’ex numéro 1 mondial de Tennis de Table est le recordman belge du nombre de participation aux JO avec sept présences au total à l’évènement multisport le plus important de la planète. Il réagit au report possible des JO de Tokyo : "Par rapport à ce qu’on vit tous, la priorité c’est la santé" précise d’emblée Jean-Mi. "Cela a été dit par Thomas Bach (le président du Comité International Olympique), cela concerne les athlètes mais aussi les encadrants, les volontaires,…". Jean-Michel Saive ajoute qu’il va falloir être patient pour prendre la bonne décision : "Quatre semaines pour réfléchir, soyons patients. C’est la compétition la plus complexe au monde à organiser. Ce n’est pas facile. Le pays, les partenaires, il y a beaucoup d’éléments impliqués".

Rappelons que bon nombre de fédérations nationales et internationales se sont déjà prononcées en faveur d’un report de l’évènement. D’autres, comme la fédération canadienne ont déjà annoncé leur boycott des jeux s’ils étaient maintenus aux dates prévues du 24 juillet au 9 août.

Le pongiste pense aussi évidemment aux sportifs : "C’est compliqué pour eux mais il faut rester calme. La situation évolue à chaque instant. Je pense que le CIO prendra la meilleure décision possible".