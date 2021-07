JO 2020 : Les Espagnols pourront participer à la course cycliste malgré le test positif d'un masseur

Un masseur de l'équipe espagnole de cyclisme Joseba Eguezabal, a été testé positif au coronavirus. Tous les membres de l'équipe nationale ont dès lors subi un nouveau test qui s'est avéré négatif et pourront participer à la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo samedi. Le Comité olympique espagnol et la Fédération de cyclisme (RFEC) l'ont annoncé vendredi.

"A l'exception de l'entraîneur national Pascual Momparler, considéré comme contact proche et qui devra subir de nouveaux tests aujourd'hui, le reste des membres du staff technique, ainsi que tous les cyclistes, pourront mener leurs activités normalement, après avoir été testés négatifs lors des tests PCR effectués aujourd'hui", a écrit la RFEC dans un communiqué.

"Par conséquent, Alejandro Valverde, Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Omar Fraile et Jesús Herrada participeront à la course en ligne messieurs demain, 24 juillet, ainsi que Mavi Garcia et Ane Santesteban à celle du 25 juillet", a conclu la RFEC.