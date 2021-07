JO 2020 : La liste des 122 sélectionnés belges pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Liste des 122 sélectionnés belges (et huit réserves) pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août) officiellement annoncée par le Comité Olympique et Interfédéral Belge samedi (entre parenthèses le nombre de sélectionnés pour chaque sport). Il y a 55 femmes et 67 hommes. Huit autres ont été retenus comme réserves (3 femmes et 5 hommes). Ils concourront dans 25 sports :

Athlétisme (29) (24 individuels, 5 uniquement en relais, + 2 réserves)

dames (11): Cynthia Bolingo (200 m, 400 m), Hanne Claes (400 m haies), Paulien Couckuyt (400 m haies), Mieke Gorissen (marathon), Fanny Smets (perche), Nafissatou Thiam (heptathlon), Elise Vanderelst (1500 m), Hanne Verbruggen (marathon), Imke Vervaet (200m), Noor Vidts (heptathlon), Anne Zagré (100m haies),

relais 4x400m féminin (2): Camille Laus, Cynthia Bolingo, Imke Vervaet, Naomi Van Den Broeck, Paulien Couckuyt, Hanne Maudens (réserve), Hanne Claes (réserve en cas de nécessité)

messieurs (13): Bashir Abdi (10.000 m, marathon), Kevin Borlée (400m), Ben Broeders (perche), Robin Hendrix (5000m), Isaac Kimeli (5000 m, 10.000 m), Eliott Crestan (800 m), Ismael Debjani (1500 m), Dieter Kersten (marathon), Koen Naert (marathon), Michael Obasuyi (110m haies), Jonathan Sacoor (400m), Robin Vanderbemden (200m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon)

relais 4x400m masculin (3) : Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Julien Watrin (réserve), Robin Vanderbemden (réserve en cas de nécessité)

relais 4x400m mixte : Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Kevin Borlée, Camille Laus, Imke Vervaet, Cynthia Bolingo

Aviron (2)

Tim Brys et Niels Van Zandweghe (deux de couple poids légers)

Badminton (1)

dames: Lianne Tan

Basket (16 + 2 réserves annoncée ultérieurement)

* Dames (12 + 2 réserves annoncée ultérieurement)

Ann Wauters, Antonia Delaere, Billie Massey, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Heleen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Kim Mestdagh, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux

* 3x3 - messieurs (4):

Nick Celis, Rafael Bogaerts, Thibaut Vervoort, Thierry Marien

Cyclisme (14 + 2 réserves)

* Route

messieurs (5): Tiesj Benoot (route), Remco Evenepoel (reoute et contre-la-montre), Wout van Aert (route et contre-la-montre), Greg Van Avermaet (route), Mauri Vansevenant (route)

dames (3): Lotte Kopecky (route), Julie Van De Velde (route et contre-la-montre), Valerie Demey (route)

* Piste

messieurs (2): Kenny De Ketele (Madison et Omnium), Robbe Ghys (Madison), Lindsay De Vylder (réserve)

dames (1): Jolien D'hoore (Madison), Lotte Kopecky (Madison et Omnium), Shari Bossuyt (réserve)

* BMX

dames (1): Elke Vanhoof (BMX Racing)

* Mountainbike

dames (1): Githa Michiels

messieurs (1): Jens Schuermans

Equitation (7 + 2 réserves)

* Concours complet (1)

Lara de Liedekerke-Meier (Alpaga d'Arville)

* Dressage (3 +1 réserve)

Domien Michiels (Intermezzo Van Het Meerdaalhof), Larissa Pauluis (Flambeau), Laurence Roos (Fil Rouge), réserve: Alexa Fairchild (Dabanos D'o4)

* Saut d'obstacles (3+1 réserve)

Niels Bruynseels (Delux), Jérôme Guéry (Quel Homme de Hus), Grégory Wathelet (Nevados), réserve: Yves Vanderhasselt (Jeunesse)

Golf (3)

dames (1) : Manon De Roey

messieurs (2): Thomas Detry, Thomas Pieters

Gymnastique (4)

dames : Maellyse Brassart, Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaele

Judo (4)

dames (1): Charline Van Snick (-52 kg)

messieurs (3): Jorre Verstraeten (-60 kg), Matthias Casse (-81 kg), Toma Nikiforov (-100 kg)

Haltérophilie (2)

dames (2): Nina Sterckx (-49 kg), Anna Van Bellinghen (+87 kg)

Hockey sur gazon messieurs (16 + 2 réserves)

Gardien: Vincent Vanasch

Défenseurs: Arthur Van Doren, Arthur De Sloover, Alexander Hendrickx, Loick Luypaert, Gauthier Boccard

Milieux: John-John Dohmen, Victor Wegnez, Félix Denayer (cap), Simon Gougnard, Antoine Kina

Attaquants: Florent Van Aubel, Tom Boon, Cédric Charlier, Sébastien Dockier, Nicolas Dekerpel

Réserves: Thomas Briels, Augustin Meurmans

Kayak (4)

* slalom

messieurs (1): Gabriel De Coster (K1 slalom)

* sprint

dames (2): Lize Broekx et Hermien Peters (K2 500 m)

messieurs (1): Artuur Peters (K1 1000 m)

Natation (2)

dames (1): Fanny Lecluyse (100 m brasse, 200 m brasse)

messieurs (1): Louis Croenen (200 m papillon)

Skateboard (2)

* Street

messieurs (1): Axel Cruysberghs (street)

dames (1): Lore Bruggeman (street)

Taekwondo (1)

messieurs : Jaouad Achab (-68 kg)

Tennis (5)

messieurs (3) : David Goffin (simple), Sander Gillé et Joran Vliegen (double messieurs)

dames (2): Elise Mertens (simple et double dames), Alison Van Uytvanck (simple et double dames)

Tir (1)

dames: Jessie Kaps (carabine à air à 10 mètres)

Triathlon (4)

dames et relais mixte (2): Valérie Barthelemy, Claire Michel

messieurs et relais mixte (2): Jelle Geens, Marten Van Riel

Tir à l'arc (1)

messieurs: Jarno De Smedt

Voile (4)

dames (3): Emma Plasschaert (Laser Radial), Anouk Geurts/Isaura Maenhaut (49er FX)

messieurs (1): Wannes Van Laer (Laser).