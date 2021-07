JO 2020 : Anné Zagré et Kévin Borlée parmi les sélectionnés belges via le ranking mondial

À trois semaines du début des JO, la liste des athlètes sélectionnés se clarifie. En athlétisme, tout est désormais bouclé. Du côté belge, pas moins de 26 athlètes se rendront à Tokyo, sans compter les sportifs qui s’y rendront seulement pour les relais.

On notera les présences de Cynthia Bolingo sur 400 mètres, ou celles de Nafissatou Thiam et Noor Vidts en heptathlon ou d’Elise Vanderelst, championne d’Europe indoor du 1500 m. La championne olympique aurait même pu s’aligner à la hauteur ou la longueur mais elle a choisi de se concentrer sur l’heptathlon.



Comme Vidts, Anne Zagré, Imke Vervaet, et Fanny Smets ont profité de leur classement mondial pour s’inviter aux Jeux.



Dans d’autres disciplines, Renée Eykens (800 m) a dû renoncer à cause d’une blessure alors qu’Eline Berings (100 m haies) et Claire Orcel (hauteur) sont les premières réservistes dans leur discipline et pourront rejoindre Tokyo en cas de forfait d’une athlète qualifiée. Cela s’est joué à un petit point pour la spécialiste des haies. Rageant !



Le relais 4X400 m sera également de la partie. Camille Laus et Naomie Van den Broeck devraient compléter l’effectif des Cheetahs. La décision sera officialisée samedi.

►►► À lire aussi : JO 2020 : un huis clos est possible, prévient le Premier ministre japonais

Chez les hommes, Kevin Borlée et Jonathan Sacoor seront les représentants belges sur 400 m. Jonathan et Dylan Borlée devront donc se contenter du relais 4X400 m masculin et mixte. Trop loin au ranking, ils ont peu de chances d’être repêchés. Un autre nom pourrait encore s’ajouter à une liste qui comprend déjà Robin Vanderbemden (200 m).



Isaac Kimeli doublera 5000 m et 10000 m. Bashir Abdi , aussi qualifié sur 10000 m, a lui choisi de se concentrer sur le marathon. Thomas Carmoy est le premier réserviste du saut en hauteur.



Au total, ils sont 26 à détenir leur ticket olympique. Plusieurs éléments pourraient éventuellement venir "grossir" les rangs belges.