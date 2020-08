JO 1920: Et Victor Boin entra dans la légende olympique en prêtant le premier serment

Lors des cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques, le protocole répond toujours à un scénario bien établi qui s’ouvre toujours par le discours du Chef d’Etat du pays organisateur. Et se termine immanquablement par l’arrivée du dernier relayeur de la flamme et l’allumage de la vasque olympique. Entre ces deux temps forts, c’est le long défilé des nations participantes derrière leur porte-drapeau. Mais, depuis 1920, l’arrivée du drapeau olympique et le serment des athlètes, proclamé par un des leurs, fait aussi partie d’un " décorum " immuable. Le baron Pierre de Coubertin, le père des Jeux Modernes, avait conçu le drapeau des Jeux avec les anneaux olympiques dès 1913. Mais la première guerre mondiale avait obligé le CIO a annulé les Jeux de 1916, prévus à Berlin.

Quatre ans plus tard, Anvers hérite des Jeux de la VIIème Olympiade et le fameux drapeau fait alors son apparition. En même temps qu’une autre nouveauté : le serment des athlètes. " Nous jurons de prendre part aux Jeux Olympiques en compétiteurs loyaux, d’observer scrupuleusement les règlements et de faire preuve d’un esprit chevaleresque pour l’honneur de nos pays et pour la gloire du sport ". C’est le texte originel écrit par de Coubertin lui-même. Un texte qui évoluera d’ailleurs au fil des décennies. " C’est ainsi que " l’honneur de nos pays " deviendra " l’honneur de nos équipes ", atténuant de la sorte le côté nationaliste du discours. En 1972, lors des Jeux d’Hiver à Sapporo, les arbitres, eux aussi, prêteront un serment. Imités, enfin par les entraîneurs depuis les Jeux de Londres en 2012.