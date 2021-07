Jeux Olympiques - Remco Evenepoel découvre les routes japonaises : "Tout se passe bien pour l'instant"

Déjà à Tokyo pour préparer les Jeux Olympiques, Remco Evenepoel a donné de ses nouvelles sur Instagram. Il a en effet publié une vidéo de lui où on le voit assis sur sa bécane en train de s'entraîner sur les sinueuses routes japonaises.

Une vidéo assortie de ces quelques laconiques mots : "Salut à tout le monde, petit coucou depuis Tokyo. Pour l'instant, tout se passe bien, je profite des belles routes japonaises."

Pour rappel, Remco disputera la course en ligne dans pile une semaine, le 24 juillet, avant de participer au chrono olympique quatre jours plus tard. Et s'il pourrait prêter main forte à Wout van Aert sur la route, Evenepoel a toutes les cartes en main pour réaliser un grand contre-la-montre et pourquoi pas ramener une médaille. On n'en est évidemment pas encore là.