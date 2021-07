Jeux Olympiques ou concert de métal ? L'énorme pétage de plomb d'un entraîneur australien après une victoire

Jeux Olympiques ou concert de métal ? L'énorme pétage de plomb d'un entraîneur australien... "Gagner procure des émotions parfois irrationnelles". Si le dicton est éculé et utilisé à outrance, parfois il tombe à pic. Demandez plutôt à Dean Boxall, un coach australien en natation. Alors que sa protégée, Ariarne Titmus, déjouait tous les pronostics pour s'imposer au nez et à la barbe de la grande favorite américaine, Katie Ledecky en 400m freestyle, le coach a laissé exploser sa joie en tribunes. Une célébration complètement folle, digne des plus grandes rockstars, qui est vite devenue virale sur les réseaux sociaux.