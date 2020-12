Jeux Olympiques de Tokyo : le parcours du marathon dévoilé

Le parcours du prochain marathon olympique, qui a été déplacé dans la ville de Sapporo, au nord du pays, pour éviter la chaleur estivale de la capitale japonaise, a été révélé vendredi par les organisateurs des JO de Tokyo 2020.

La course comportera trois tours : le premier, beaucoup plus long, traversera la rivière Toyohira, tandis que les deuxième et troisième tours répéteront une partie du premier.

Un marathon de répétition aura lieu le 5 mai pour tester le circuit, qui commence et se termine au parc Sapporo Odori, dans le centre-ville, a déclaré le comité d’organisation.

La décision controversée de déplacer le marathon et les épreuves de marche à Sapporo a été prise en novembre 2019, par crainte des fortes chaleurs humides de l’été à Tokyo, avant que les Jeux ne soient reportés d’un an en raison du Covid-19.

Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent maintenant s’ouvrir le 23 juillet 2021, et les responsables insistent sur le fait qu’ils auront lieu même si la pandémie n’est pas maîtrisée.

Ce n’est pas exactement le même parcours que le marathon annuel de Sapporo, mais "il suit en grande partie le parcours traditionnel", a déclaré Jakob Larsen, directeur des compétitions et des événements pour World Athletics, qui a approuvé le parcours.