Jeunes, blessés, suspendus, ils sont les gagnants du report des JO de Tokyo

Face à la pression grandissante des athlètes et des comités nationaux, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques d’un an. Cette décision si elle est considérée comme sage et adaptée à la situation sanitaire, n’a pas le même impact sur tous les sportifs de la planète. Focus sur les bénéficiaires du report.

Les jeunes Ils sont jeunes, beaux et déjà brillants. Ils le seront sans doute encore plus dans douze mois. C’est la logique des choses. Remco Evenepoel, déjà très impressionnant, devrait être encore plus costaud en 2021. De quoi viser un doublé doré chrono-course en ligne ? Le temps joue aussi en faveur de la Next Gen du tennis (Thiem, Tsitsipas, Zverev). A l’inverse de leurs rivaux, un inusable Big 3 (Federer, Nadal, Djokovic), sans doute pas inoxydable. Sasha Zhoya, pépite de l’athlé, est programmée pour Paris 2024. Le report lui offrira peut-être l’occasion de goûter à l’enivrant parfum des anneaux, sans pression. Un luxe. Peut-être privé de son chouchou Kohei Uchimura, le Japon pourrait reporter ses rêves de gloire sur Takeru Kitazono. Avec 5 médailles d’or aux JOJ de Buenos Aires, il a le profil du successeur idéal.

Les blessés Nafi Thiam, Toma Nikiforov, Wayde Van Niekerk ou Claire Michel ne sont pas au même stade de leur revalidation. Mais ils voient tous d’un bon œil les quelques mois supplémentaires qui leur sont accordés pour se reconstruire.



Le coude de Nafi "va bien". "J’ai 16 mois devant moi. Le temps de construire les choses, de recommencer à la base. Aux Jeux, j’aurai 26 ans et normalement je serai au sommet de ma forme", assurait ce mardi la championne olympique de Rio.



Toma Nikiforov (judo) et Claire Michel (genou) la course contre-la-montre dans laquelle ils s’étaient engagés vient d’être rallongée. Un répit qui leur permet de "bien faire les choses" et de ne pas précipiter un retour.



Le recordman du monde du 400 m, écarté des pistes depuis octobre 2017, a repris la compétition en février 2019 avant de faire l'impasse sur les mondiaux de Doha. Le Sud Africain reçoit lui aussi un bonus temps bienvenu après sa très longue indisponibilité.

Les "revenants" Ils sont sortis de leur retraite. Et à, eux aussi, le report peut donner le sourire. Florent Manaudou, champion olympique à Londres, double médaillé à Rio, a décidé de replonger dans l’eau chlorée après un break avec un objectif : Tokyo et ses JO. Revenu en force avec deux médailles à l’Euro en petit bassin de Glasgow, le nageur français "Je m’estime même chanceux parce que ça me permet d’avoir un peu plus de temps. Je n’étais pas en retard ni dans le rush mais c’est toujours bon à prendre d’avoir une année supplémentaire pour se préparer", a-t-il dit à L'Equipe.



Kim Clijsters émarge aussi à cette catégorie. Elle peut continuer son retour en douceur. Avec le double en compagnie d’Elise Mertens dans le viseur ?

Les… dopés en fin de peine Quel est le point commun entre le Kenyan Sammy Kitwara, 2h04 au marathon, et l’Ukrainienne Kateryna Tabashnhyk, 5e de l’Euro de Berlin en hauteur ? Ils ont triché. Ils ont été pris par la patrouille et logiquement leur suspension devait les priver des JO. Le report leur ouvre désormais un nouvel horizon olympique. Fallait-il étendre la sanction pour y inclure les JO postposés ? La question s’est posée mais les risques de recours juridiques étaient bien trop grands.